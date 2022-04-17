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Сотрудники Минцифры вышли на субботник по посадке саженцев

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники Министерства цифрового развития вышли на субботник по посадке саженцев в рамках акции "Жашыл мурас", который проходит по всей республике в рамках Указа президента Садыра Жапарова "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Коллектив посадил свыше 500 саженцев на территории 0,9 земли. Саженцы были посажены на территории участка "Боз Болток". Сотрудники Службы по регулированию и надзору в отрасли связи посадили саженцы и цветы на территории муниципальной администрации Октябрьского района и ГП "Кыргыз почтасы" провели уборку и посадили саженцы в сквере им. М. Горького.

Также сотрудники подведомственных структур -ГП "Кыргыз почтасы", Службы по регулированию и надзору в отрасли связи и Архивной службы в столице и в регионах провели субботник на прилегающих к зданию территориях. Подстригли кусты, очистили газон и дорожки, убрали мусор и посадили саженцы.


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URL: https://www.vb.kg/416910
Теги:
субботник, Бишкек
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