Работники айыл окмоту подделали документы и продали госучасток

В Аламудунском районе задержаны работники айыл окмоту по подозрению в злоупотреблении должностным положением, в подделке документов и в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Аламудунского района в рамках расследуемого материала досудебного производства по заявлению гражданина О.Б., 1994 года рождения задержаны и водворены в ИВС ГУВД города Бишкек следующие лица: заместитель главы айыл окмоту села Аламудун К.А., 1974 года по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 39-337 (соучастие в злоупотреблении служебным положением) по статье 379 (Подделка документов) и по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

Также задержан бывший работник айыл окмоту села Аламудун К.А., 1963 года рождения по подозрению 39-337 (соучастие в злоупотреблении служебным положением) по статье 379 (Подделка документов) и по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

Кроме того сотрудниками милиции установлена причастность к этому преступлению ответственного секретаря айыл окмоту села Аламудун Д.Ю., 1960 года рождения, находящейся в стационарном лечении, которая также подозревается в совершении преступления предусмотренного статьей 39-337 (соучастие в злоупотреблении служебным положением) по статье 379 (Подделка документов) УК КР.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что осенью 2019 года, указанные лица под предлогом продажи земельных участков расположенных в районе села Аламудун завладели денежными средствами в сумме 15 000 долларов США. Где в качестве документов предоставили поддельные постановления о выделении земельного участка под строительство жилого дома с гербовой печатью данного айыл окмоту.

В настоящее время по данному материалу досудебного производства сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Досудебное производство продолжается.