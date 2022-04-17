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Бакыт Торобаев поручил ускорить строительство моста через БЧК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Чуйскую область проинспектировал состояние ряда ирригационных объектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, он ознакомился с проектом строительства второй очереди обводного чуйского канала (ОЧК-2), проектами строительства Боролдойского водохранилища и водохранилища на реке Шамши.

Бакыт Торобаев подчеркнул важность реализации данных проектов, отметив, что их строительство позволит повысить обеспеченность водой уже имеющиеся участки и обеспечит ввод новых орошаемых земель, улучшит вопросы ирригации в Чуйской области в целом.

В настоящее время продолжается процесс подготовки технико-экономического обоснования указанных проектов.

Замглавы кабмина поручил профильным государственным органам качественно проработать данные вопросы, выбрав наиболее эффективные и рациональные варианты проектирования.

В рамках поездки заместитель главы кабмина посетил маслозавод "Аталык" в Ысык-Атинском районе, где ознакомился с процессом производства соевого масла.

Бакыт Торобаев отметил важность развития кластера масличных культур и подтвердил готовность Кабинета Министров оказать необходимую поддержку в развитии производства.

Он также посетил испытательный участок компании, где выращиваются саженцы винограда и используется система капельного орошения.

Как рассказал заместитель генерального директора агропромышленного холдинга "Аталык" Талгат Укубаев, организация проводит обучение фермеров по использованию системы капельного орошения.

"Система капельного орошения имеет высокую эффективность и позволяет рационально использовать водные ресурсы. Использовать оборудование совсем не сложно. Самое важное - знать некоторые технические моменты, сколько влаги требует определенная сельскохозяйственная культура, и как часто необходим полив. Мы проводим проектирование системы капельного орошения для фермеров, подбираем подходящее оборудование и даём консультации по его использованию", - сказал представитель компании.

Замглавы кабмина также проинспектировал ход строительства моста через Большой Чуйский канал в столице, где на сегодняшний день завершены работы по устройству конструкций береговых опор с южной стороны канала.

Он поручил профильным государственным органам совместно с мэрией города Бишкека в кратчайшие сроки проработать вопрос ускорения строительных работ в целях увеличения пропускной способности воды.

Бакыт Торобаев также ознакомился с деятельного рыбного хозяйства "Аква Сервис" в городе Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/416915
Теги:
строительство, Чуйская область
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