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Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

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В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag. Передают РИА Новости.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах", - сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.


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URL: https://www.vb.kg/416918
Теги:
Европейский союз, санкции
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