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Илья Резник сообщил о болезни Аллы Пугачевой

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- Дарья Таирова
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Российский поэт-песенник Илья Резник сообщил, что певица Алла Пугачева больна. Об этом сообщает издание BLITZ+.

Резник отметил, что исполнительница проходит лечение в Израиле.

"Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, - это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого", - подчеркнул поэт.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, в котором сейчас находится.


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URL: https://www.vb.kg/416919
Теги:
Израиль, шоу-бизнес
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