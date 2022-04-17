В Бишкеке к празднику Орозо айт отремонтируют старую площадь

В Бишкеке начаты работы по благоустройству территории вокруг здания администрации президента в радиусе 1 километра. Как сообащает пресс-служба мэрии, эти работы ведутся в рамках исполнения распоряжения кабинета министров.

Также сообщается, что в связи с предстоящим празднованием мусульманского праздника "Орозо айт" 2 мая в центральной части города Бишкек запланирована молитва айт намаз, в связи с чем необходимо провести работы по асфальтированию тротуаров и дорог вокруг здания администрации президента.

В данное время специальной техникой снимается старый слой асфальтного покрытия.

По состоянию на 11 апреля текущего года, предприятия произвели следующие работы:

По линии МП "Бишкекасфальтсервис", полностью завершены работы по капитальному ремонту ирригационной системы в сквере им. Т. Турсунбаевой, заменены арычные лотки Л-3-2 в количестве 76 шт., и Л-2-2 в количестве 185 шт., установлены водопропускные трубы Д=300 в количестве 16 п.м.

Так же обновлена ирригационная система с южной стороны здания Жогорку Кенеша, по пр. Чуй на отрезке от ул. Панфилова до ул. Логвиненко.

По линии МП "Тазалык", произведен демонтаж покрытия из брусчатки по пр. Чуй от ул. Панфилова до ул. Логвиненко, демонтаж бетонного фундамента ограждения здания Жогорку Кенеша., завершаются работы по укладке нового покрытия, с поправкой бордюрного камня.

По линии МП "Бишкекзеленхоз", ведутся работы по капитальному ремонту поливной системы в сквере "Дружбы народов", устройству газона по пр. Чуй от ул. Панфилова до ул. Логвиненко.

По линии МП "Бишкексвет", по согласованию с предприятиями, ведутся подготовительные работы для капитального ремонта линий освещения, рытье траншей для подземной укладки кабельных линий, и прокладка перспективных коммуникаций.