В Бишкеке школьникам показали пожарные части

В Бишкеке для школьников провели экскурсии в пожарную часть, сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что отделом ЧС Свердловского района Бишкека была организована экскурсия в пожарно-спасательной части №3 с педагогическим коллективом и воспитанниками частной школы "Славянка", такое же мероприятие в ПСЧ №5 провели и сотрудники отдела ЧС Октябрьского района для учащихся частной школы "Илим".

Также проведена лекция и беседа на тему "Соблюдения норм пожарной безопасности, первичные средства пожаротушения".