Погода
$ 83.87 - 84.87
€ 91.25 - 92.25

В Бишкеке школьникам показали пожарные части

598  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке для школьников провели экскурсии в пожарную часть, сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что отделом ЧС Свердловского района Бишкека была организована экскурсия в пожарно-спасательной части №3 с педагогическим коллективом и воспитанниками частной школы "Славянка", такое же мероприятие в ПСЧ №5 провели и сотрудники отдела ЧС Октябрьского района для учащихся частной школы "Илим".

Также проведена лекция и беседа на тему "Соблюдения норм пожарной безопасности, первичные средства пожаротушения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416924
Теги:
дети, школа, Бишкек, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  