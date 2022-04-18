Кинологи выяснили, чьи питомцы лучше берут след и ловят злоумышленников

Департамент охраны и конвоирования службы исполнения наказаний организовал традиционные состязания между кинологами. В этот раз они были посвящены 80-летию ДОК и в турнире участвовали специалисты, которые служат вместе со своими верными питомцами в самых разных спецучреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызстана.

Уникальные состязания, проводимые в формате личного первенства, не просто выявляют лучших из лучших, они позволяют повышать профессиональный уровень кинологов, их подготовку и методы работы, обмениваться ценным опытом.

Дрессировщики служебных собак продемонстрировали лучшие качества своих воспитанников на специальном полигоне центрального питомника ДОК в селе Беловодском Московского района. Выполнялись упражнения розыскного профиля по проработке запахового следа, по задержанию, охране и конвоированию, а также общего курса дрессировки.

В центральном питомнике готовятся к выполнению специфических задач около 100 собак. Четвероногие стражи безопасности используются для самых разных целей: проверки состояния запретных зон объекта и прилегающий к нему местности, досмотра транспортных средств и обыска грузов, поимки совершивших побег преступников. А также для защиты и караула, проведения спецопераций, выставления на блокпосты, поиска запрещенных предметов (наркотики, оружие и другое).

По результатам весьма зрелищных состязаний были выявлены лучшие кинологи, награжденные кубками, медалями и ценными призами.

Первое место занял прапорщик Куштарбек Барыктабасов, инструктор 11-й роты 4-го отдельного батальона. Второе место - Уланбек уулу Сыймык, инструктор отделения служебных собак-специалистов 7-й роты 3-го отдельного батальона. Третье место за ефрейтором Мирдин уулу Бекжаном, старшим тренером взвода служебных собак 2-го отдельного батальона. А хвостатых участников ждали заслуженные сахарные косточки.