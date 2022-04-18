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Журналист перечислила преимущества строительства нового "Белого дома"

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- Назгуль Абдыразакова
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Журналист и писатель Назгуль Калмамбетова на своей странице в соцсети высказала мнение, что строительство нового "Белого дома" на месте гостиницы "Иссык-Куль" имеет свои преимущества. По ее словам, в первую очередь это позволит оптимизировать работу кабинета министров.

"Каждый раз, когда в Кыргызстане происходили митинги или революции и когда поджигали "Белый дом", я думала, что его нужно перенести на окраину города или куда-то еще. Теперь вот его на самом деле планирует разместить подальше от центра.

Есть разные мнения о строительстве административного здания на месте гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке. Однако, во-первых, хорошо, что на смену старому зданию, которое долгие годы находилось в аварийном и запущенном состоянии, строится современный объект.

Во-вторых, в Казахстане, например, все министерства находятся в одном месте. Говорят, что это очень удобно, так как создает оптимальные условия для решения проблем граждан. Консолидация кабинета министров позволит быстрее созывать заседания правительства и быстрее решать вопросы.

В-третьих, это уменьшает заторы в столице. Один из примеров - пробки на проспекте Манаса утром и вечером, потому что там проезжает кортеж президента. Если административное здание будет находиться на окраине города, то таких проблем не возникнет.

И, самое главное, на строительство этого здания не будет потрачено ни копейки из государственного бюджета", - написала Назгуль Калмамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/416932
Теги:
президент, Бишкек, активисты, соцсети
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