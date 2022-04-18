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В Бишкеке демонтировали незаконные строения

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.

Добровольно демонтированы ограждения ГП "Кыргызтеплоэнерго" на улице Боконбаева № 88 и профлицея № 3 на Раззакова № 62.

Инспекцией демонтированы павильон на Патриса Лумумбы № 161, павильон в 10-м микрорайоне, заборы департамента городского хозяйства мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/416940
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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