В Бишкеке демонтировали незаконные строения

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных построек о добровольном высвобождении муниципальной земли.

Добровольно демонтированы ограждения ГП "Кыргызтеплоэнерго" на улице Боконбаева № 88 и профлицея № 3 на Раззакова № 62.

Инспекцией демонтированы павильон на Патриса Лумумбы № 161, павильон в 10-м микрорайоне, заборы департамента городского хозяйства мэрии.