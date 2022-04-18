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Дорожный знак "Остановка запрещена" появился на бульваре Эркиндик

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что в целях упорядочения стихийной парковки автотранспорта и фудкорта на колесах дополнительно установлены дорожные знаки.

Двенадцать дорожных знаков "Остановка запрещена" появились по бульвару Эркендик, от проспекта Чуй до улицы Туголбай-Ата (Линейная).

Теперь по левой стороне в двух направлениях по бульвару Эркиндик парковка и стоянка запрещены.

Отметим, в результате совместной работы акимиата со службами столицы обеспечена безопасность горожан и дорожное движение.


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URL: https://www.vb.kg/416943
Теги:
МЧС, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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