Дорожный знак "Остановка запрещена" появился на бульваре Эркиндик

В столичном муниципалитете сообщают, что в целях упорядочения стихийной парковки автотранспорта и фудкорта на колесах дополнительно установлены дорожные знаки.

Двенадцать дорожных знаков "Остановка запрещена" появились по бульвару Эркендик, от проспекта Чуй до улицы Туголбай-Ата (Линейная).

Теперь по левой стороне в двух направлениях по бульвару Эркиндик парковка и стоянка запрещены.

Отметим, в результате совместной работы акимиата со службами столицы обеспечена безопасность горожан и дорожное движение.