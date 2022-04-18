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Воздержитесь от поспешных решений. Гороскоп с 18 по 24 апреля

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Первые дни недели могут оказаться наиболее эмоциональными. Перепады настроения, резкость в общении и стремление к поспешным преобразованиям могут создавать сложности как в работе, так и личном общении.

Овен – допустив резкие выпады в адрес руководства и влиятельных людей, придётся пожинать неутешительные плоды своих эмоций. Вовремя переключив внимание на решение финансовых вопросов, вы заметите возможности для инвестиций и покупок, а также услышите советы, которые ненавязчиво дают вам домочадцы, преданные друзья и любимый человек. Учитывая их мнение, вы сделаете шаг в нужном направлении, что сбережёт вам нервы и здоровье.

Телец – на планы могут повлиять внешние факторы и полученные новости издалека, но в спешке принятые решения многое усложнят. Соберитесь с мыслями и продумайте новую стратегию. Ваши идеи поддержат сослуживцы и друзья, что позволит вам осуществить интересные проекты. Дальние поездки могут не состояться, но краткосрочных поездок будет предостаточно. Вы благополучно устроите дела, а также весенний досуг, что наполнить жизнь приятными эмоциями и улучшить отношения со второй половинкой.

Близнецы – совместные проекты зависимы от резко меняющихся обстоятельств, а потому инвестиции в такие проекты находятся в зоне риска. Выстраивание диалога с влиятельными людьми и руководством окажет положительное влияние на карьеру и финансовое положение. Возможно, вы сумеете оказать ценную услугу или поделиться важным советом, что обеспечит весомую поддержку в продвижении ваших интересов. Удастся поправить здоровье.

Рак – деловые партнёры и руководство склонны впустую сотрясать воздух по каждому пустяку. Позвольте им насладиться звучанием их собственного голоса в разной тональности, продумывая тем временем новые планы и стратегию развития. Презентуя свои планы в кругу друзей или сослуживцев, вы сможете стартовать с новыми совместными проектами. Романтические сообщения вдохновят на непродолжительные, но увлекательные поездки. Семейный досуг на природе существенно улучшит взаимоотношения.

Лев – поток всевозможных сообщений будет подталкивать вас к смене работы и дальним поездкам, которые могут пройти сумбурно. Воздержитесь от поспешных решений. Ситуация вскоре прояснится, в том числе и благодаря содействию влиятельных людей, руководства. В итоге обстоятельного разговора вы сможете получить нужные документы либо положительное решение, что обеспечит стабильность в работе и доходах. Любящий вас человек также поможет разобраться в противоречивой информации.

Дева – траты денег могут оказаться поспешными, создав долги и разочарования. Соберите больше информации, прежде чем решитесь на крупные покупки или инвестиции. В советах, как и в общении, дефицита не будет. Ожидается много встреч, поездок и знакомств, которые расширят не только круг делового общения, но и дружеского. Возможно заключение важных соглашений. В круговороте дел вы умудритесь устроить досуг, выбравшись на увлекательные мероприятия, а также устроить романтический ужин.

Весы – домочадцы могут не сдержать своих обещаний, что выяснится в последний момент, но тратить время на выяснение причин и споры не имеете смысла. Занявшись поиском решений возникшей ситуации, вы сможете преодолеть трудности, что восстановит не только гармонию в отношениях и здоровье, но и финансовое равновесие. Появится возможность уладить вопросы с получением документов и работой благодаря визиту в соответствующие инстанции.

Скорпион – суета на дорогах и спешка во время сложной работы чреваты неприятными происшествиями и ошибками, в итоге чего могут пострадать здоровье и качество работы. Придерживаясь спокойного ритма вам не придётся переделывать сделанное, исправлять ошибки. Приятно разнообразят жизнь деловые и дружеские встречи, а также всевозможные мероприятия. Удастся и обсудить сотрудничество, и хорошо повеселиться, и даже признаться в чувствах.

Стрелец – финансовые эксперименты могут оказаться слишком затратными. Неожиданно высокой окажется цена покупок и развлечений, а потому не спешите расставаться с деньгами. Благодаря работе или собственному бизнесу вы сможете укрепить финансовое положение, а затем заняться здоровьем и благоустройством дома. Обсудив с домочадцами план действий, вы сможете его благополучно воплотить в жизнь.

Козерог – домочадцы могут противоречить сами себе, пересматривая свои же решения. Воздержитесь от споров с ними, поскольку противостояние может зайти слишком далеко. Повремените с ответными шагами. Эмоции придут в равновесие, и вы сможете в спокойной обстановке прийти к компромиссному решению. Важные договорённости могут быть достигнуты во время деловых переговоров, даже если они будут проходить в неформальной обстановке.

Водолей – выбивать из эмоционального равновесия могут новости и заявления знакомых или друзей. Под их влиянием резко изменив планы, вы можете в очередной раз навредить себе. Примите во внимание происходящие события и посоветуйтесь с домочадцами. Рассуждения вместе с близкими вам людьми, помогут понять, как лучше поступить в новых условиях и пополнить свою казну. Возможны выгодные покупки. Инвестиции в своё дело или недвижимость оправдают себя, в отличие от покупок авто.

Рыбы – многочисленные знакомые попытаются протолкнуть вам участие в затратных проектах или покупку дорогих вещей. В итоге ваша казна может изрядно опустеть, чего не скажешь о казне знакомых, которых к этому моменту простынет след. Пока воздержитесь от крупных трат и вложений, направив силы на продвижение собственных идей и планов. Вы сможете претворить в жизнь бизнес-идеи, а также осуществить некоторые свои мечты. Вероятны полезные деловые поездки и приятные романтические рандеву.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/416944
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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