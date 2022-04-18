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На КПП "Ак-Тилек автодорожный" 300 машин ждут прохождения погранконтроля

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что на 11 часов на территории пункта пропуска "Ак-Тилек автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 300 грузовых транспортных средств и около 25 автомашин стоят у обочины дороги в ожидании недостающих документов.

В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" наблюдается скопление свыше 70 грузовых машин.

Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с тем, что казахстанская сторона осуществляет медленный пропуск транспортных средств. При этом периодически казахстанская сторона в одностороннем порядке временно прекращает пропуск транспортных средств, к примеру, сегодня, 18 апреля, с 3 часов 30 минут до 7 часов 30 минут пропуск грузовых транспортных средств не осуществлялся.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

Со стороны ПС ГКНБ КР ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.


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URL: https://www.vb.kg/416945
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