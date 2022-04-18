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В Ташкенте разыскивается мужчина, избивший щенка (осторожно фото!)

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- Назгуль Абдыразакова
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12 апреля примерно в 18:00 в Чиланзарском районе Ташкента женщина стала свидетелем того, как неизвестный мужчина жестоко избил щенка, с которым играли дети, прямо у них на глазах. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны последствия избиения.

Мужчина уехал на автомобиле Cobalt цвета "мокрый асфальт". В ГУВД Ташкента сообщили, что после получения заявления от 43-летней И. К. была начата доследственная проверка. Принимаются меры для установления личности водителя и местонахождения автомобиля.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/416947
Теги:
Узбекистан, животные
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