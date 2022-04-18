Для детей-сирот организовали конную прогулку

Акимат Первомайского района совместно с центром отдыха "Hyde Park" организовали конную прогулку для детей сирот и полусирот.

Добраться до места встречи и обратно помогли департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек предоставив комфортные автобусы, также сопроводили УПСМ столицы.

Для 25 ребят подготовили конные прогулки, посещение зоопарка и вкусный обед. Каждый получил массу позитивных эмоций, заряд бодрости, хорошего настроения.

В столичном муниципалитете уточняют, что на учете в районном управлении соцразвития состоят 544 ребенка по утере кормильца, из них 480 потерявших одного из родителей, 64 круглые сироты (35 детей, получают социальную пенсию через социальный фонд).

Согласно Закона КР "О государственных пособиях в КР":

29 круглых сирот, ежемесячно получают социальное пособие в размере 6 тысяч сомов;

480 детей, при потери одного из родителей, ежемесячно получают социальное пособие в размере 2 тысяч сомов.

Акимиат Первомайского района выражает благодарность руководству центра отдыха за прием и насыщенный отдых мальчишек и девчонок.