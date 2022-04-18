Погода
$ 83.87 - 84.87
€ 91.25 - 92.25

Для детей-сирот организовали конную прогулку

57  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акимат Первомайского района совместно с центром отдыха "Hyde Park" организовали конную прогулку для детей сирот и полусирот.

Добраться до места встречи и обратно помогли департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек предоставив комфортные автобусы, также сопроводили УПСМ столицы.

Для 25 ребят подготовили конные прогулки, посещение зоопарка и вкусный обед. Каждый получил массу позитивных эмоций, заряд бодрости, хорошего настроения.

В столичном муниципалитете уточняют, что на учете в районном управлении соцразвития состоят 544 ребенка по утере кормильца, из них 480 потерявших одного из родителей, 64 круглые сироты (35 детей, получают социальную пенсию через социальный фонд).

Согласно Закона КР "О государственных пособиях в КР":

29 круглых сирот, ежемесячно получают социальное пособие в размере 6 тысяч сомов;

480 детей, при потери одного из родителей, ежемесячно получают социальное пособие в размере 2 тысяч сомов.

Акимиат Первомайского района выражает благодарность руководству центра отдыха за прием и насыщенный отдых мальчишек и девчонок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416948
Теги:
дети, Первомайский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  