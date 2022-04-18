Погода
$ 83.87 - 84.87
€ 91.25 - 92.25

Пресс-служба МВД празднует 38 годовщину со дня образования

407  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 апреля, в МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню образования пресс-службы в системе органов внутренних дел.

38 лет назад в системе МВД было учреждено пресс-бюро как самостоятельное подразделение, в дальнейшем преобразованное в пресс-службу.

В современных условиях деятельность органов внутренних дел немыслима без объективного информирования граждан о работе милиции, грамотного взаимодействия с представителями гражданского общества, оперативного реагирования на возникающие информационные поводы и вызовы в медиапространстве.

Важнейшими направлением деятельности подразделений пресс-службы МВД является формирование положительного имиджа, освещение деятельности органов внутренних дел, повышение престижа и авторитета, завоевание доверия общества к людям в форме.

Одной из главных задач являются регулярное и своевременное предоставление информации о деятельности органов внутренних дел через средства массовой информации, социальные сети, а также другие информационные ресурсы, в том числе путем организации пресс-конференций, брифингов. Большое внимание уделяется обеспечению информационной и

разъяснительной работы по повышению уровня правовой культуры населения, в том числе в сфере веротерпимости и толерантности, по профилактике преступности, профилактике правонарушений в области дорожного движения. Делается значительный упор на совершенствование взаимодействия ОВД со средствами массовой информации и общественностью, обеспечению открытости, публичности, прозрачности, поскольку они являются основополагающими принципами деятельности милиции.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел полковник милиции Суйун Ниязбеков и личный состав главного управления пресс-службы МВД.

В своем выступлении Суйун Ниязбеков отметил, что пресс-служба, на которую возложена реализация информационной политики Министерства внутренних дел, в настоящее время стала мощной многофункциональной структурой, благодаря работе которой общественность получает оперативную и объективную информацию о деятельности правоохранительного

ведомства, повседневной службе милиционеров, об основных задачах в области обеспечения безопасности и правопорядка.

Суйун Ниязбеков подчеркнул, что сотрудники пресс-службы вносят значительный вклад в дело укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, ведут работу по созданию позитивного общественного мнения о работе милиции, формированию уважения к непростому и опасному труду людей в погонах, зачастую связанному с риском для жизни.

Заместитель министра, курирующий работу пресс-службы, вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам центрального аппарата и региональных отделов за активное информационное освещение деятельности милиции, а также пожелал всем дальнейших профессиональных успехов, благополучия, хороших новостей, интересных тем, положительных

информационных поводов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416952
Теги:
МВД, праздник, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  