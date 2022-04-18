Пресс-служба МВД празднует 38 годовщину со дня образования

Сегодня, 18 апреля, в МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню образования пресс-службы в системе органов внутренних дел.

38 лет назад в системе МВД было учреждено пресс-бюро как самостоятельное подразделение, в дальнейшем преобразованное в пресс-службу.

В современных условиях деятельность органов внутренних дел немыслима без объективного информирования граждан о работе милиции, грамотного взаимодействия с представителями гражданского общества, оперативного реагирования на возникающие информационные поводы и вызовы в медиапространстве.

Важнейшими направлением деятельности подразделений пресс-службы МВД является формирование положительного имиджа, освещение деятельности органов внутренних дел, повышение престижа и авторитета, завоевание доверия общества к людям в форме.

Одной из главных задач являются регулярное и своевременное предоставление информации о деятельности органов внутренних дел через средства массовой информации, социальные сети, а также другие информационные ресурсы, в том числе путем организации пресс-конференций, брифингов. Большое внимание уделяется обеспечению информационной и

разъяснительной работы по повышению уровня правовой культуры населения, в том числе в сфере веротерпимости и толерантности, по профилактике преступности, профилактике правонарушений в области дорожного движения. Делается значительный упор на совершенствование взаимодействия ОВД со средствами массовой информации и общественностью, обеспечению открытости, публичности, прозрачности, поскольку они являются основополагающими принципами деятельности милиции.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел полковник милиции Суйун Ниязбеков и личный состав главного управления пресс-службы МВД.

В своем выступлении Суйун Ниязбеков отметил, что пресс-служба, на которую возложена реализация информационной политики Министерства внутренних дел, в настоящее время стала мощной многофункциональной структурой, благодаря работе которой общественность получает оперативную и объективную информацию о деятельности правоохранительного

ведомства, повседневной службе милиционеров, об основных задачах в области обеспечения безопасности и правопорядка.

Суйун Ниязбеков подчеркнул, что сотрудники пресс-службы вносят значительный вклад в дело укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, ведут работу по созданию позитивного общественного мнения о работе милиции, формированию уважения к непростому и опасному труду людей в погонах, зачастую связанному с риском для жизни.

Заместитель министра, курирующий работу пресс-службы, вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам центрального аппарата и региональных отделов за активное информационное освещение деятельности милиции, а также пожелал всем дальнейших профессиональных успехов, благополучия, хороших новостей, интересных тем, положительных

информационных поводов.