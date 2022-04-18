Посол КР в Турции встретился со студентами из КР, обучающимися в Турции

В посольстве состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева со студентами из КР, обучающимися в вузах Турции.

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан Кыргызстана в Турции. Посол проинформировал о реализованных и запланированных совместных проектах с турецкой стороной.

В свою очередь студенты выразили признательность посольству за его активную работу, особенно положительно отметили работу в период пандемии коронавируса. В частности, в информировании граждан о принимаемых властями стран мерах и организации чартерных рейсов для возвращения граждан в Кыргызстан.

Также студенты сообщили о создании Союза кыргызских студентов в Анкаре и выразили надежду на дальнейшую совместную работу с посольством в проведении различных культурных мероприятий.

Глава кыргызской дипмиссии призвал студентов, как представителей КР, активно участвовать в организуемых посольством культурно-массовых мероприятиях.