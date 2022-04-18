Сожженный труп. Подозреваемый распускает слухи о поддержке президента?

Адвокат Алия Турумбекова обратилась к президенту КР Садыру Жапарову с просьбой взять под личный контроль дело по убийству заключенного колонии, труп которого сожгли. По словам юриста, дело уже тянется 2,5 года и судя по всему затягивается намеренно не без участия следствия.

"Начнем с того, что какие-либо жалобы в отношении следователей остаются без реакции. То есть никакие меры не принимаются. Сегодня я хочу основательно остановиться на работе следственного управления службы исполнения наказания (СИН), в частности, на примере дела об убийстве заключенного. Так вот, это дело уже тянется 2,5 года и судя по всему не скоро закончится. То есть если изначально экспертизы проводились поверхностно, то в последующем были обнаружены следы бензина, что подтверждает версию сожжения трупа. Также есть свидетель убийства. Если у следствия нет доказательств вины подозреваемых в убийстве, то тогда они должны параллельно вести работу по выявлению виновных, но такой работы не проводится. С февраля прошлого года я твердила следователю опросить солдат срочной службы, которые находились на вышках, но они до сих пор не установлены. На вопрос, почему не допросили, следователь отвечает, что не могут установить их местонахождение. Получается, если они не могут найти установленных лиц, то тогда неустановленных лиц они точно не смогут выявить, что говорит о том, что у них нет реальных специалистов", - сказала Турумбекова.

Юрист уверена, что начальник СИН обладает всей информацией, как на самом деле ведется это уголовное дело.

"То есть не исключено, что он в курсе, какие моменты были не взяты во внимание и что было упущено со стороны администрации колонии. Почему меры не принимаются? На уровне слухов до меня дошла информация, что адвокат одного из подозреваемых ссылается на поддержку президента. Мол, он как раз сидел в этой колонии. Но это же смешно, будет ли глава государства лезть в такое дело. Тем менее такие разговоры ходят, и поэтому мне хотелось бы обратиться к Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в это дело.

Более подробное интервью с адвокатом Алией Турумбековой смотрите ниже: