Погода
$ 83.87 - 84.87
€ 91.25 - 92.25

Новое здание администрации президента будет строить компания TS Group

308  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Строительством нового здания администрации президента займется отечественная компания TS Group, сообщает пресс-служба управления делами президента.

В настоящее время проводится дополнительная комиссионная оценка (экспертиза) предоставленной взамен строительства нового здания земли площадью 16 гектаров.

В случае если стоимость 16 гектаров земли будет превышать фактическую стоимость завершенного административного здания, то строительная компания предоставит дополнительные услуги по строительству других необходимых объектов.

На 16 гектарах земли будет возведен современный многофункциональный комплекс с развитой инфраструктурой, интегрированный в существующую планировку города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416957
Теги:
президент, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  