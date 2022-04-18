Новое здание администрации президента будет строить компания TS Group

Строительством нового здания администрации президента займется отечественная компания TS Group, сообщает пресс-служба управления делами президента.

В настоящее время проводится дополнительная комиссионная оценка (экспертиза) предоставленной взамен строительства нового здания земли площадью 16 гектаров.

В случае если стоимость 16 гектаров земли будет превышать фактическую стоимость завершенного административного здания, то строительная компания предоставит дополнительные услуги по строительству других необходимых объектов.

На 16 гектарах земли будет возведен современный многофункциональный комплекс с развитой инфраструктурой, интегрированный в существующую планировку города.