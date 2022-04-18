Акылбек Жапаров поручил госорганам сократить использование офисной бумаги

Акылбек Жапаров поручил госорганам сократить вдвое использование офисной бумаги и ускорить переход на электронный документооборот.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе аппаратного совещания в администрации президента дал ряд поручений государственным органам.

Глава кабмина поручил разработать и внести в администрацию президента решение, согласно которому государственным органам будет поручено сократить вдвое объемы использования офисной бумаги и внедрять практику использования офисной бумаги для печати на обеих сторонах одного листа. Данная простая мера позволит снизить текущее потребление на 50%, что также позволит сэкономить бюджету страны на около 112 миллионов сомов в год.

Акылбек Жапаров подчеркнул необходимость ускорения процесса перехода на электронный документооборот в целях сохранения биологического разнообразия и снижения вреда экологии, ведь на изготовление 1 тонны бумаги необходимо 17 деревьев, 35 тысяч литров воды, 4 тысяч кВт электроэнергии и 240 тонн топлива, а в производстве бумаги используется окись углерода, аммиак, ртуть, нитраты, метанол, бензол, диоксины и другие вещества. При разложении бумаги выделяется метан, который усиливает парниковый эффект в 25 раз активнее, чем CO2, что также влияет на глобальное потепление.

Министерству финансов поручено сократить финансирование статьи расходов государственных органов на закупку офисной бумаги.

Руководству государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия поручено разработать порядок проведения закупок в связи с изменением законодательства в сфере государственных закупок и согласовать документ с Министерством финансов.