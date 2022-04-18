В Бишкеке продолжается строительство и ремонт школ за счет республиканского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

По линии общественно-государственного управления капитального строительства в жилом массиве "Алтын-Ордо" продолжается строительство школы, в процессе кладка третьего этажа в первом блоке на стадии завершения. Также ведутся работы по кладке стен в третьем блоке первого и второго этажей. Учреждение площадью 3521,0 квадратных метра рассчитано на 480 учебных мест. Площадь земельного участка 1,38 гектара.

В жилом массиве "Мурас-Ордо" продолжается строительство школы на 660 мест площадью 8666,94 квадратных метра. На сегодняшний день выполняется штукатурка внутренних стен всех трех блоков. А также ведутся работы по строительству котельной и наружного санузла.

В процессе и возведение пристройки к общеобразовательной школе № 43 в жилом массиве "Ак-Бата" площадью 651,71 квадратных метра. Площадь земельного участка 0,51 га. Уже завершены работы по устройству колонн, выполняются работы по устройству ригелей.

В жилом массиве "Рухий-Мурас" продолжается строительство общеобразовательной школы проектной мощностью 700 мест площадью 5519,0 квадратных метра. Площадь земельного участка 1,8 га. Сейчас ведутся разработка котлована и подготовка к подбетонке корпуса конференц-зала.

На строительство общеобразовательной школы в жилом массиве "Колмо" проектной мощностью 380 мест, площадь 2309,0 квадратных метра объявлен тендер.

Также по линии капитального строительства продолжается капитальный ремонт в средних школах №10 и №76.

В средней школе №10 проводятся демонтажные работы. Школа состоит из трех блоков, на двух из них планируется капитальный ремонт с усилением несущих конструкций. Общая площадь двухэтажного помещения 2 369 кв.м, рассчитана на 640 учеников. Внутри здания имеется актовый зал площадью 172 квадратных метра, спортивный зал с раздевалкой и 2 санузла. Кроме того, будет благоустроена территория школы общей площадью 7500 квадратных метра.

Средняя школа № 76 состоит из блоков "А" и "Б". На сегодняшний день в школе продолжаются демонтажные работы, одновременно залит фундамент в блоке "А". Школа будет реконструирована с усилением несущих конструкций. Двухэтажное здание школы рассчитано на 550 ученических мест. Его общая площадь составляет 2341 квадратных метра. В здании школы имеется 2 санузла.

На объектах будет благоустроена и прилегающая территория. Её озеленят, возведут ограждение, устроят дорожки и тротуары, а также построят детские физкультурные площадки, воркаут.

Капитальный ремонт в школах проводят подрядные организации ОсОО "Аргын Курулуш" и ОсОО "Арай".