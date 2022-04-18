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В Японии заплатили рекордные 15,5 тысячи долларов за килограмм чая

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- Айжан Мамбеталиева
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В Японии на аукционе местный житель приобрел килограмм скрученных вручную чайных листьев за 1,96 миллионов иен (около 15,5 тысячи долларов). Это рекордная сумма за всю историю проведения подобных торгов, сообщает News.ru с ссылкой на агентство Kyodo.

Аукционы чая ежегодно проходят в апреле в городе Сидзуока. В одноименной префектуре, которая находится в центральной части государства, расположены лучшие чайные плантации Японии.

В среднем цена на чай нового урожая на торгах утром 18 апреля в Сидзуоке составляла пять тысяч иен (около 40 долларов) за килограмм.

В Токио ранее на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 килограммов был продан за 1,8 миллиона долларов. Аукцион ежегодно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую цену второй год подряд предлагает компания Kiyomura, которая владеет сетью ресторанов SushiZanmai.

Также на рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи был продан снежный краб за 800 тысяч иен (7 тысяч долларов). Это стало рекордной ценой на этот вид морских животных на данном ежегодном аукционе.


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URL: https://www.vb.kg/416974
Теги:
аукцион, Япония, в мире
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