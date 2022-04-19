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В Баткене пограничники пресекли провоз контрабанды на 500 тысяч сомов

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С 17 по 18 апреля 2022 года пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, 17 апреля в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР и сотрудники ГТС при МФ КР задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызской Республики А.М., который пытался провезти более 2500 кг селитры из Кыргызстана в Таджикистан для дальнейшей реализации.

"При этом у водителя отсутствовали какие-либо документы на груз. 18 апреля в селе Жаны-Жер Баткенского района пограничный наряд Баткенского пограничного отряда задержал грузовую автомашину КамАЗ, в которой находились граждане Кыргызской Республики - Т.С., 1981 г.р., А.К.у.,1995 г.р., и Ж.Т., 1995 г.р., пытавшиеся провезти более 3300 кг огурцов из Таджикистана для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила около 500 000 сомов.

Во обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/416978
Теги:
задержание, контрабанда, Погранслужба
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