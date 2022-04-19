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Таджикистан сократил экспорт своей продукции наполовину

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Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале текущего года составил $1 млрд 677 млн, сообщает статистическое ведомство республики.

За первые три месяца товарооборот страны снизился на 6,5% (на $117 млн) по сравнению с этим же периодом 2021 года.

Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) сложился отрицательный и составил $737 млн.

Экспорт продукции в первом квартале нынешнего года составил $470 млн., что на 50,5% (на $480 млн.) меньше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Более 38% в общем объеме экспорта таджикской продукции занимают минеральные продукты (различное сырье), около 22% - текстильные материалы и изделия, а доля драгоценных камней и металлов в экспорте сократилась до 16% с 75% в аналогичном периоде 2021 года.

В структуре импорта преобладают минеральные продукты (20% в общем объеме импорта), машины и оборудование (12,2%), недрагоценные металлы и изделия из них (11,1%), продукция химической промышленности (10,4%).

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/416982
Теги:
Таджикистан, экспорт
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