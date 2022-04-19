Минздравы КР и России договорились развивать сотрудничество

В Москве, 14 апреля, во время заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии, Кыргызстан и Россия отметили положительную динамику развития сотрудничества в области здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Встреча прошла под председательством первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.

Особо подчеркнута важность проводимой работы по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ходе заседания было обсуждено проведение совместных консультаций специалистов фондов обязательного медицинского страхования обеих стран по вопросу организации медицинской помощи неработающим членам семьи трудящихся-мигрантов за счет средств ОМС, а также вакцинации. Консультации планируется провести в первом полугодии 2022 года.

Также стороны обменялись мнениями относительно создания на территории КР биологической лаборатории BSL3. Стоит отметить, что Кыргызстан высказался против реализации данного проекта.

По итогам заседания Министерство здравоохранения КР и Министерство здравоохранения России договорились продолжить развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе путем расширения прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями.

Стороны также решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.