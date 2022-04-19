Госпредприятие "Кыргыз почтасы" преобразуют в акционерное общество

Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики будет реорганизовано в открытое акционерное общество с сохранением 100% акций в государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в целях улучшения качества и расширения спектра услуг почтовой связи, в том числе по выдаче пенсий и пособий гражданам с использованием специальных терминалов, аналогичных банковским, а также создания условий привлечения прямых инвестиций от потенциальных стратегических инвесторов для обеспечения дальнейшего эффективного развития.

Открытое акционерное общество "Кыргыз почтасы" установлено правопреемником государственного предприятия "Кыргыз почтасы".

Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции поручено реализовать в установленном порядке комплекс мероприятий по преобразованию государственного предприятия "Кыргыз почтасы" в акционерное общество.

Одновременно установлен запрет на отчуждение акций преобразованного открытого акционерного общества "Кыргыз почтасы" на фондовой бирже.

Важно, что принятое решение соответствует Программе приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".