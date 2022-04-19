Погода
$ 84.69 - 85.69
€ 91.25 - 92.25

"Она и меня лечила". Ташиев встретился с родителями Адинай Мырзабековой

600  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с родителями студентки Адинай Мырзабековой, которая скончалась во время пандемии. Она, напомним, работала волонтером в одном из стационаров Бишкека.

"Адинай, погибшая во время пандемии ради спасения жизней, осталась в наших сердцах героиней. Мы благодарим вас за то, что вы воспитали дочь в духе патриотизма, любящую свою страну и народ. Она и меня лечила, когда я находился на лечении. Мы выражаем ей свое почтение и уважение. Если до сих пор столичному парку не присвоили имя Адинай, то мы решим этот вопрос. Вы можете по этому поводу не переживать", - сказал Камчыбек Ташиев.

В свою очередь мать Адинай Дильбар Молдокулова поблагодарила его за помощь и содействии.

"Мы благодарны вам за ваши соболезнования и за то, что после смерти дочери вы почтили нас своим вниманием, помолились вместе с нами. Также мы благодарны вам за то, что приняли нас сегодня и выслушали нашу проблему", - сказала она.

В конце встречи глава ГКНБ заверил родителей, что возьмет под личный контроль вопрос присвоения столичному парку имя волонтера Адинай Мырзабековой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417008
Теги:
волонтерство, COVID-19, пандемия, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  