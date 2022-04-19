В Узбекистане 31% будущих выпускников школ ещё не получили паспорта

Более 122 тысяч выпускников школ старше 16 лет, или 31 процент, все ещё не получили паспорта. В МНО напомнили, что без паспорта (ID-карты) нельзя подать заявление на поступление в вуз через интернет.

В этом учебном году школы Узбекистана закончат более 390 тысяч молодых людей. Более 122 тысяч будущих выпускников старше 16 лет, или 31процент, пока не получили паспорт, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В МНО посоветовали школьникам без паспортов (ID-карт) не откладывать их получение, чтобы иметь возможность подать заявления на поступление в вузы через интернет.

Администрации школ вводят паспортные данные выпускников в электронную базу данных, которая интегрирована с базой Государственного центра тестирования.

Источник: gazeta.uz