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В Узбекистане 31% будущих выпускников школ ещё не получили паспорта

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- Назгуль Абдыразакова
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Более 122 тысяч выпускников школ старше 16 лет, или 31 процент, все ещё не получили паспорта. В МНО напомнили, что без паспорта (ID-карты) нельзя подать заявление на поступление в вуз через интернет.

В этом учебном году школы Узбекистана закончат более 390 тысяч молодых людей. Более 122 тысяч будущих выпускников старше 16 лет, или 31процент, пока не получили паспорт, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В МНО посоветовали школьникам без паспортов (ID-карт) не откладывать их получение, чтобы иметь возможность подать заявления на поступление в вузы через интернет.

Администрации школ вводят паспортные данные выпускников в электронную базу данных, которая интегрирована с базой Государственного центра тестирования.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/417009
Теги:
вуз, паспорт, Узбекистан, школа
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