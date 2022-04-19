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В Бишкеке киоски обяжут продавать только газеты и журналы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэрия столицы провела переговоры с арендаторами газетных киосков касательно улучшения эстетического облика объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Газетные киоски предоставляются в арендное пользование в соответствии с Положением "О порядке и условиях предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкека".

В столице 123 газетных киоска с ежемесячной арендной платой в сумме 100768,22 сома. Так, по Первомайскому району имеется 60 газетных киосков. По Ленинскому району расположено 19 газетных киосков, по Свердловскому району - 27 газетных киосков и по Октябрьскому району - 17 газетных киосков.

Их целевое назначение - продажа газет и журналов, однако стоит отметить, они также реализуют напитки разного рода, табачные изделия, сладости разного рода, что противоречит требованиям. В связи с этим департаментом по управлению муниципального имущества также проводится соответствующая работа по целевому использованию данных объектов".


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URL: https://www.vb.kg/417012
Теги:
мэрия, Бишкек
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