Олимпийский чемпион по велоспорту обвинил тренера в домогательствах

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс обвинил тренера в сексуальных домогательствах. Его слова приводит The Guardian. https://www.theguardian.com/sport/2022/apr/19/bradley-wiggins-reveals-he-was-sexually-groomed-by-a-coach-as-a-teenager

"Меня обхаживал тренер, когда я был подростком - мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это", - заявил спортсмен. Он подчеркнул, что это оставило заметный след в его жизни, однако он сумел справиться с травмирующим опытом.

Уиггинс завоевал четыре олимпийских золота в велотрековых гонках (2004, 2008, 2016) и одно - на шоссе на Играх-2012. На его счету также победа в супервеломногодневке "Тур де Франс" в 2012 году.