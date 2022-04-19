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Олимпийский чемпион по велоспорту обвинил тренера в домогательствах

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- Дарья Таирова
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Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс обвинил тренера в сексуальных домогательствах. Его слова приводит The Guardian. https://www.theguardian.com/sport/2022/apr/19/bradley-wiggins-reveals-he-was-sexually-groomed-by-a-coach-as-a-teenager

"Меня обхаживал тренер, когда я был подростком - мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это", - заявил спортсмен. Он подчеркнул, что это оставило заметный след в его жизни, однако он сумел справиться с травмирующим опытом.

Уиггинс завоевал четыре олимпийских золота в велотрековых гонках (2004, 2008, 2016) и одно - на шоссе на Играх-2012. На его счету также победа в супервеломногодневке "Тур де Франс" в 2012 году.


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URL: https://www.vb.kg/417014
Теги:
сексуальные домогательства
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