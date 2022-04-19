Садыр Жапаров: Будоражащие народ, дадите спокойно работать?

Президент Кыргызстана на своей официальной странице в социальной сети Facebook разместил сегодня новый пост.

Садыр Жапаров обратился ко всем, кто распространяет непроверенную информацию и распускает слухи. Глава государства пообещал по возвращении в Бишкек лично рассказать о всех ведущихся в Кыргызстане работах.

"После визита я дам эксклюзивное интервью. Я расскажу обо всех проводимых работах, которые ведутся по всей стране. Будоражащие народ, дадите спокойно работать?" - написал Жапаров.

Напомним, что 19-20 апреля глава Кыргызстана по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку. Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. В Баку планируется подписание ряда документов, в частности, декларации о стратегическом партнерстве, меморандума о создании межгосударственного совета, а также межправительственных и межведомственных соглашений, отвечающих интересам государств.