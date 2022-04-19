В аэропорту "Манас" пресекли попытку вывоза драгметаллов контрабадным путем

Сотрудниками ГКНБ КР совместно со службой досмотра аэропорта в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" была пресечена попытка провоза желтого металла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 апреля 2022 года в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" при прохождении досмотра у граждан Республики Узбекистан М.Л.К., М.Т.Т., Н.Н.К. и М.Н.К., вылетавших рейсом по направлению Ош - Бишкек, были обнаружены изделия из желтого металла кустарного производства.

"Данные цепочки кустарного производства, изготовленные предположительно из золота, весили примерно 1925,22 грамма.

Необходимо отметить, что вышеуказанные лица пересекли госграницу через КПП "Достук" на территорию КР из РУ и при этом контрабандным путем пронесли золотые изделия.

В настоящее время все вышеуказанные лица были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, а также продолжаются досудебные следственные мероприятия".