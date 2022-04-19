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Для абонентов ОАО "Северэлектро" разработали мобильное приложение

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В целях своевременного информирования потребителей электроэнергии об имеющейся задолженности для абонементов ОАО "Северэлектро" разработано мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Данное приложение уведомляет потребителя об имеющейся задолженности за электроэнергию и в случае несвоевременной оплаты ежедневно напоминает об этом абоненту. Также в приложении показывается перечень участков отключения при ремонтных работах, калькулятор платных услуг, новости и другое.

Скачать полезную программу можно в Play Market и AppStore можно по запросу в поисковой строке "ОАО "Северэлектро". После скачивания необходимо зарегистрироваться, указав запрашиваемые данные".


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URL: https://www.vb.kg/417020
Теги:
Северэлектро, информационные технологии, Бишкек, Мобильник
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