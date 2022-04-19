Для абонентов ОАО "Северэлектро" разработали мобильное приложение

В целях своевременного информирования потребителей электроэнергии об имеющейся задолженности для абонементов ОАО "Северэлектро" разработано мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Данное приложение уведомляет потребителя об имеющейся задолженности за электроэнергию и в случае несвоевременной оплаты ежедневно напоминает об этом абоненту. Также в приложении показывается перечень участков отключения при ремонтных работах, калькулятор платных услуг, новости и другое.

Скачать полезную программу можно в Play Market и AppStore можно по запросу в поисковой строке "ОАО "Северэлектро". После скачивания необходимо зарегистрироваться, указав запрашиваемые данные".