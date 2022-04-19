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В микрорайоне "Тунгуч" демонтировали магазины и павильоны

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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием демонтирует магазины и павильоны в микрорайоне "Тунгуч". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, всего уберут 8 точек розничной торговли.

"Ранее комиссия по предоставлению земельных участков решила не продлевать договор на данный участок. На основании решения комиссии департаментом по управлению муниципальным имуществом расторгнут договор аренды муниципальной земли.

Инспекторы неоднократно предупреждали владельцев объектов, выдавали уведомления о добровольном сносе. Однако они не исполнили требования.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району:0705003137;

- По Октябрьскому району:0551551745;

- По Первомайскому району:0555404818;

- По Ленинскому району:0550070505".


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URL: https://www.vb.kg/417021
Теги:
Бишкек, демонтаж
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