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Российские айтишники создали виртуальную копию Янтарной комнаты

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- Анастасия Карелина
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IT-специалисты из Санкт-Петербурга воссоздали в виртуальной реальности знаменитую Янтарную комнату. Об этом сообщает медиаплатформа "Смотрим".

У хранящейся в Царском селе под Санкт-Петербургом Янтарной комнаты теперь есть точная цифровая копия. Проект создан специалистами из компании Stereoforma. Разработчики сделали виртуальную копию еще и интерактивной, точно передав текстуру поверхностей и объектов. Теперь при помощи специального оборудования и в сопровождении аудиогида зрители смогут рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в самых мелких деталях.

VR-копия была представлена общественности на мероприятии в Екатерининском дворце.

По словам директора Государственного музея-заповедника "Царское село" Ольги Таратыновой, для многих увидеть Янтарную комнату вживую до сих пор оставалось несбыточные мечтой. Но мечта может стать реальностью, пусть и виртуальной.


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URL: https://www.vb.kg/417024
Теги:
музей, Россия, информационные технологии, в мире
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