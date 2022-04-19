Жогорку Кенеш закрыли для обычных граждан?

Теперь в Жогорку Кенеш пропустят лишь тех граждан, которые соблюдают строгий дресс-код. Объявлением о новых правилах посещения ЖК поделился журналист Нурдин Султамбаев.

"Теперь пропускают в костюме и рубашке (строгий регламент, никаких блузок), а сотрудники у поста вообще про этику забыли! Получается теперь Белый дом закрыт для обычных и пропуск только для VIP? Обычный кыргызстанец не попадёт к своему народному избраннику, за которого голосовал?"- задался вопросом Султамбаев.

Стоит отметить, что в Кыргызстане уже поднимался вопрос о том, что народные избранники чересчур огородились от своих избирателей. Так в свое время лидер партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев во время предвыборной агитации заявлял, что необходимо убрать из Жогорку Кенеша пропускную систему, которая, по его словам, противоречит самой идее избранности депутатов народом.

Согласно регламенту ЖК "все граждане при посещении административного здания ЖК КР должны быть в одежде делового стиля, соответствующей официальному характеру деятельности государственного органа Кыргызской Республики. Ношение спортивной, вызывающей и экстравагантной одежды не допускается".