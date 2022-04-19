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МИД РБ: Не допускать в Бухенвальд власти Беларуси - плевок в лицо

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- Светлана Лаптева
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В министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Германии в Минске Манфред Хутерер после памятного мероприятия в Бухенвальде, на который не пригласили официальных белорусских представителей.

"В свете волюнтаристского изменения немецкой администрацией формы проведения 10 апреля памятного мероприятия в мемориальном комплексе "Бухенвальд", которое прошло с участием официальных лиц Германии, до руководителя иностранного загранучреждения доведена позиция Республики Беларусь о недопустимости попрания памяти жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников концлагерей, в том числе "Бухенвальда" и "Миттельбау-Дора", - заявили в МИД.

Там отметили, что "такими действиями именно германская сторона инициативно наносит ущерб многолетним совместным усилиям по взаимопримирению между народами двух стран".

"С учетом страданий белорусского народа от рук фашистских захватчиков и вклада нашей страны в Победу над фашизмом, подобные действия немецкой стороны не могут быть оправданы ничем, тем более никакими сиюминутными или конъюнктурными соображениями", - подчеркнули в МИД.

Ранее ряд СМИ сообщали, что на мероприятиях в честь 77-летия освобождения концлагеря Бухенвальд, которые прошли 10 апреля, Беларусь представлял один из лидеров оппозиции Павел Латушко. Также на флагштоках вместо официального красно-зеленого флага Беларуси был вывешен бело-красно-белый флаг.

После этого Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды.

Напомним, немецкий "Фонд мемориалов в Бухенвальде и Миттельбау-Доре" принял решение не допускать официальных представителей правительств России и Беларуси на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения этих концентрационных лагерей.

Решение было принято после того, как 21 марта в Харькове в результате взрыва бомбы в своем доме погиб 96-летний Борис Романченко – вице-президент Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Министерство иностранных дел Беларуси в ответ заявило, что решение не допускать официальный Минск на памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения концентрационных лагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, "эмоциональное и конъюнктурное", "прямое оскорбление" и "плевок в лицо".


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URL: https://www.vb.kg/417028
Теги:
Беларусь, ВОВ, Германия
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