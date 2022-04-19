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Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Азербайджан

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 апреля, с официальным визитом вылетел в г. Баку, Азербайджанская Республика. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Глава государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.

Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- супруга Президента Айгул Жапарова;

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Кайрат Осмоналиев;

- министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;

- министр цифрового развития Талантбек Иманов;

- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;

- министр экономики Данияр Амангельдиев.


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URL: https://www.vb.kg/417030
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