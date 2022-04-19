Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 апреля, с официальным визитом вылетел в г. Баку, Азербайджанская Республика. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита Глава государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.
Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- супруга Президента Айгул Жапарова;
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Жээнбек Кулубаев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Кайрат Осмоналиев;
- министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;
- министр цифрового развития Талантбек Иманов;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
- министр экономики Данияр Амангельдиев.