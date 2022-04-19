В Оше выявили 34 аптеки, не имевшие разрешительных документов

В Оше было выявлено 34 аптечных учреждения, осуществляющих реализацию лекарственных средств без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, Минздравом совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР в целях недопущения незаконной реализации лекарственных средств с 4 апреля по 10 мая 2022 года проводится лицензионно контрольные мероприятия в отношении аптек, аптечных пунктов, аптечных киосков на предмет соблюдения лицензиатами лицензионных требований на территории Кыргызской Республики.

"В результате проводимых мероприятий лицензионного контроля по городу Ошу было проверено 104 аптечных учреждения, из них было выявлено 34 аптечных учреждения, осуществляющих реализацию лекарственных средств без разрешительных документов в нарушение Закона Кыргызской Республики № 195 от 19 октября 2013 года "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике". Также приостановлена деятельность пяти аптечных учреждений, одно учреждение закрыто.

Кроме того, по результатам внеплановых проверок наложены административные штрафы на шесть юридических лиц на общую сумму 168000 сом и на одно физическое лицо в размере 10000 сом.

Аналогичные проверки идут и в других регионах республики, по итогам которых будет дана дополнительная информация".