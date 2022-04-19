Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе

Кыргызстанец Тынар Шаршенбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии по спортивной борьбе в Монголии.

Он выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг и стартовал со стадии 1/4 финала.

В финале его соперником стал Мирамбек Айнагулов из Казахстана. Кыргызстанец уступал со счетом 1:3, но после этого сумел уложить соперника на лопатки и выиграл золотую медаль, которая стала для Кыргызстана первой на этом чемпионате Азии..

Также и спортсмен из Кыргызстана Акжол Махмудов выиграл золотую медаль на этом чемпионате Азии по спортивной борьбе.

В финальной схватке его соперником стал борец из Казахстана Максат Ережепов. Махмудов победил со счетом 3:1 и стал чемпионом Азии 2022 года.