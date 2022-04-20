Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди прибыл с визитом в Баку

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 19 апреля, прибыл с официальным визитом в город Баку.

Борт главы Кыргызстана приземлился в международном аэропорту им. Г. Алиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги двух стран, выстроена рота почетного караула.

Напомним, что в рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, встретится с председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой и представителями деловых кругов.

В рамках визита Садыр Жапаров посетил "Аллею почетного захоронения" в городе Баку, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Глава государства также почтил память супруги Гейдара Алиева – Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

Далее делегация Кыргызской Республики посетила "Аллею шехидов", где был выстроен почетный караул. После того, как президент Садыр Жапаров почтил память павших героев Азербайджана, прозвучали государственные гимны двух стран.