Глава МВД КР встретился с вице-президентом Турции. Обсуждали борьбу с ФЕТО

В Анкаре прошла встреча вице-президента Турции Фуата Октая с министром внутренних дел Кыргызстана Уланом Ниязбековым. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсуждены пути дальнейшего укрепления экономического, политического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями относительно итогов 10-го заседания Совместной экономической комиссии Турция - Кыргызстан, которое прошло в прошлом году в Бишкеке.

Также затронута тема подготовки к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Кыргызстаном, который состоится в этом году под председательством президентов двух стран.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с предотвращением деятельности сторонников организации ФЕТО, которая признана террористической организацией на территории Турецкой Республики. Собеседники рассмотрели возможности для обмена опытом между силами безопасности Турции и Кыргызстана.