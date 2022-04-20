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Глава МВД КР встретился с вице-президентом Турции. Обсуждали борьбу с ФЕТО

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- Дарья Таирова
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В Анкаре прошла встреча вице-президента Турции Фуата Октая с министром внутренних дел Кыргызстана Уланом Ниязбековым. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсуждены пути дальнейшего укрепления экономического, политического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями относительно итогов 10-го заседания Совместной экономической комиссии Турция - Кыргызстан, которое прошло в прошлом году в Бишкеке.

Также затронута тема подготовки к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Кыргызстаном, который состоится в этом году под председательством президентов двух стран.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с предотвращением деятельности сторонников организации ФЕТО, которая признана террористической организацией на территории Турецкой Республики. Собеседники рассмотрели возможности для обмена опытом между силами безопасности Турции и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/417046
Теги:
МВД, Турция, Кыргызстан
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