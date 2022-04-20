Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 91.25 - 92.25

Без уязвимостей: советы по безопасному использованию мобильного банкинга

327  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Безналичные платежи становятся все более популярными, в связи с чем банки продвигают и создают условия для более оперативного предоставления банковских услуг, в том числе дистанционно с помощью мобильного банкинга.

Что такое мобильный банкинг?

Мобильный банкинг – это возможность управлять денежными средствами на банковских счетах (расчетные, депозитные, кредитные и др.) через специальное приложение, которое устанавливается на мобильном устройстве (телефон, планшет и т.д.).

Мобильный банкинг по функционалу и возможностям не сильно отличается от интернет-банкинга. Его главное отличие – адаптация предоставления данных услуг на мобильных устройствах пользователей.

Как начать его применять?

Во-первых, необходимо быть клиентом банка.

Во-вторых, нужно скачать (в Google Play и/или App Store) и установить соответствующее приложение, которое предлагает банк. Как только приложение будет установлено на телефон, при запуске, как правило, автоматически, будет предложено зарегистрироваться в системе при помощи создания персонального логина и пароля. Данный логин подтверждается путем удаленной идентификации, зачастую авторизация (подтверждение) осуществляется при помощи личной электронной почты и/или номера телефона. После регистрации открывается доступ к управлению денежными средствами.

Важно! Регистрируясь в любом приложении, клиенту следует внимательно ознакомиться с условиями и правилами предоставления услуг и запомнить логин/пароль для последующего входа. В случае если вы не запомнили логин и/или пароль от приложения, восстановить его можно будет при помощи удаленной идентификации и/или посетив отделение банка.

О преимуществах

Главное достоинство мобильного банкинга - доступность и экономия затраченного времени. За счет мобильного банкинга у клиентов комбанков появилась возможность получать банковские услуги 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без необходимости идти в банк.

Другое преимущество - предоставление доступа ко всем банковским продуктам, которые использует клиент – расчетные и депозитные счета, банковские карты, кредиты и т.д. в одном приложении. То есть мобильный банкинг предоставляет возможность совершения любых банковских операций/платежей – от пополнения баланса телефона или оплаты штрафов до услуг по переводу денежных средств между счетами, банковскими картами, по номеру телефона и т.д. Кроме того, банками предоставляется весь спектр информации и удобная система отчетности: остатки на счетах, выписки за определенный период, графики погашений по кредитам и др.

Посредством мобильного банкинга клиенты могут менять лимиты по осуществляемым операциям, создавать шаблоны по регулярным платежам (коммунальные услуги, пополнение баланса, переводы детям и т.д.), осуществлять операции по обмену валют.

Кроме того, мобильный банкинг является одним из удобных вариантов в качестве дополнительных мер предосторожности, поскольку при помощи приложения клиент всегда может оперативно заблокировать счета или банковские карты в случае утери, мошенничества и др.

Правила кибербезопасности

Предоставление такого спектра услуг увеличивают также и риски кибербезопасности, утечки персональных данных или несанкционированного доступа в личный кабинет клиента банка и др.

Национальный банк КР рекомендует придерживаться следующих правил по безопасному использованию банковских приложений:

1) нужно внимательно ознакомиться со всеми правилами и условиями предоставляемой услуги. Согласно требованиям законодательства КР возникающие спорные моменты между клиентом банка и банком регулируются правовыми отношениями, т.е. заключенным договором между клиентом и банком с согласия обеих сторон. Следовательно, перед тем, как воспользоваться услугами мобильного банкинга клиенту следует детальнее изучить договор и правила банка по предоставлению банковских услуг посредством мобильного приложения.

2) используйте надежный/сложный пароль для входа в приложение, который может быть представлен в качестве слов, цифр и символов и длиною не менее 8-10 символов. Зачастую, мобильные приложения банков с высоким уровнем защиты автоматически предлагают смену пароля на периодической основе, но в случае отсутствия таковой, рекомендуется сменять его каждые 2-3 месяца.

3) следует быть внимательным к разного рода фишинговым сообщениям-спам-письмам, смс оповещениям о конкурсах, ссылкам на незащищенные веб-сайты и т.д. Фишинг, или по-другому, один из способов интернет-мошенничества, с помощью почтовых рассылок или отправки смс-сообщений или других видов рассылок могут завладеть конфиденциальными персональными данными клиентов банка. Так в случае если клиент банка получил подозрительное письмо (сообщение/смс/ссылку на веб-сайт и др.) и оно кажется подозрительным - не стоит переходить и/или открывать данное сообщение, а лучше обратиться и поставить в известность банк.

4) осуществление/подтверждение операций с использованием дополнительных инструментов безопасности (при помощи двухфакторной аутентификации операций, электронной подписи или с помощью QR code/Touch ID/Face ID). При подписании договора на использование мобильного банкинга стоит обратить внимание на способ подтверждения операций. В основном банки используют подтверждение операций путем отправки одноразовых кодов через смс-сообщения на персональный номер телефона клиента. Так в случае если клиентом осуществляется операция в мобильном приложении банка, для ее подтверждения клиенту необходимо ввести одноразовый пароль, отправленный на номер телефона клиента банка. При этом в случае, если банком предлагаются услуги по подтверждению операций или входа в мобильное приложение банка с использованием дополнительных инструментов безопасности (при помощи двухфакторной аутентификации операций, электронной подписи или с помощью QR code/Touch ID/Face ID), клиенту рекомендуется воспользоваться ими, поскольку данная мера безопасности, как минимум, исключает риски перехвата смс-сообщений.

5) Не стоит использовать мобильное приложение банка через общедоступные сети WI-FI, в целях исключения рисков перехвата персональных данных клиентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417050
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  