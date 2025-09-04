Солистка группы "Город 312" впервые появилась на публике после инсульта

Певица Ая (Светлана Назаренко), солистка группы "Город 312", дала большое интервью Андрею Малахову и рассказала о проблемах со здоровьем.

Несколько лет назад звезда покинула коллектив, решив взять творческую паузу. Тогда никто не знал, что причиной такого решения стал обширный инсульт, который случился на фоне перенесенного коронавируса. Ковидом, к слову, Ая болела аж четыре раза:

Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса.

Несмотря на плохое самочувствие, певица продолжала выступления. Перед началом очередного концерта в феврале 2025-го у нее пошла кровь из носа, но шоу все равно было отыграно.

Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит:"Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная". Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: "У жены все признаки инсульта". Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: "Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт".

Ая (Светлана Назаренко)

Звезда провела в реанимации несколько дней. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, однако левая часть тела все равно оставалась парализованной: "Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг и часть мозга у меня умерла".

Светлана долгое время не могла ходить, однако весной 2025-го она уже начала прогулки с помощью трости. "Реабилитологи просто красавцы, как они таскают нас там! Ведь страх от того, что упадешь, он не проходит. Палочки уже нет, я отвезла ее в больницу, когда была на осмотре. Сказала: "Если у кого-то нет денег, пусть возьмут, но только на время, чтобы человек быстрее пришел в себя" и передал трость другому", - шутит Ая.

По словам Назаренко, ей очень повезло:

Врачи все время говорили: "Вот тут вы не должны были выжить. А при этом раскладе не должно быть такого, а у вас мягкие последствия. У вас все легче и лучше. Кто-то за вас там, наверху, борется". Я думаю, это мама с папой, которые уже ушли. Не знаю. Может быть, друзья молились хорошо.

Артистка мечтает вернуться на сцену и надеть туфли на шпильках, которые пока ей недоступны. Во время реабилитации ее поддерживали не только коллеги по группе, но и другие звезды - Лолита, Александр Розенбаум и Максим Аверин.

Источник: lady.mail.ru