Посол Германии в КР пообещала поддержать парламент Кыргызстана

В Бишкеке председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии Габриэлой Геллил. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии профильных комитетов и групп дружбы.

Чингиз Айдарбеков подчеркнул, что кыргызско-германское сотрудничество активно развивается по всем направлениям. Он кратко проинформировал о внутриполитической ситуации и происходящих в стране преобразованиях.

"На повестке дня очень много направлений, которые требуют глубоких реформ, – это социальная сфера, экономика. Сейчас проводится анализ, разрабатываются соответствующие законы. Нам важен опыт развитых государств, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", - сказал парламентарий.

Особое внимание Айдарбеков уделил вопросам наращивания межпарламентского сотрудничества, отметив, что парламент страны продолжает играть важную роль в политической системе страны. По его словам, для повышения эффективности деятельности Жогорку Кенеша необходимо повышать экспертно-аналитический потенциал парламента.

"Другим приоритетным направлением для сотрудничества является развитие правовых и институциональных механизмов парламентского контроля", - добавил он.

Говоря об укрепления политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, Чингиз Айдарбеков предложил рассмотреть возможность возобновления двусторонних программ и проектов, нацеленных на устойчивое экономическое развития, а также в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и климата по линии технического содействия.

Отдельное внимание уделено вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и реализации проектов по сохранению уникальной биосферы озера Иссык-Куль. Кроме того, озвучено предложение об активизации сотрудничества в сфере развития малого предпринимательства и женского лидерства в регионах, а также по повышению квалификации и уровня образования граждан КР.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Кыргызстане Габриэла Геллил подчеркнула высокий уровень двусторонних отношений и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества. Дипломат выразила поддержку высказанным инициативам, а также сообщила о готовности германской стороны охватить программой поддержки парламента, для чего будет проработан совместно с Комитетом по международным делам отдельный план для депутатов и сотрудников аппарата ЖК.