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Погранслужба КР об обстановке на пунктах пропуска на границе с Казахстаном

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- Наталья Крайнова
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Контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана и Казахстана функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает сегодня, 20 апреля, управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По состоянию на 09.45 20 апреля в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 180 грузовых автомашин.

В пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 60 машин.

В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 35 машин.

В пункте пропуска "Кен-Булун" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 30 машин.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/417052
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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