Мэрия выставила на аукцион городские сооружения для рекламы

В Бишкеке мэрия выставила на аукцион 25 рекламных билбордов и порядка 13 муниципальных объектов (помещений и опор) в аренду сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что 11 и 12 мая состоится электронный аукцион муниципального имущества столичной мэрии по сдаче в аренду рекламных щитов, нежилых помещений, опорных столбов, находящихся в муниципальной собственности, посредством электронной торговой площадки https://etp.okmot.kg/msu/

Горожане и предприниматели могут принять участие в онлайн-аукционе.