Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 91.25 - 92.25

Мэрия выставила на аукцион городские сооружения для рекламы

303  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке мэрия выставила на аукцион 25 рекламных билбордов и порядка 13 муниципальных объектов (помещений и опор) в аренду сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что 11 и 12 мая состоится электронный аукцион муниципального имущества столичной мэрии по сдаче в аренду рекламных щитов, нежилых помещений, опорных столбов, находящихся в муниципальной собственности, посредством электронной торговой площадки https://etp.okmot.kg/msu/

Горожане и предприниматели могут принять участие в онлайн-аукционе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417053
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  