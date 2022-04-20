Кабмин обсудил наболевшие вопросы экспортеров и IT- предприятий

В Кыргызстане заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями сектора экспортоориентированных и IT-предприятий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Цель нашей встречи - обсудить наболевшие вопросы и найти пути их решения. Кабинет министров взял курс на развитие "зелёной", креативной экономики, цифровизацию. Для нас важно развивать экспорт, укреплять промышленность. Мы нацелены на конструктивное сотрудничество с вами в целях достижения поставленных амбициозных задач", - сказал Бакыт Торобаев.

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития свободных экономических зон "Лейлек" и "Бишкек", маркировки бутилированной воды, снижения ставок сбора за удержание лицензий на право пользования недрами и за пользование поверхностными водными ресурсами, вопросы международной логистики, развития легкой промышленности.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений. В частности, Министерству транспорта и коммуникаций поручено совместно c Министерством экономики и коммерции, Министерством иностранных дел и ассоциациями грузоперевозчиков рассмотреть возможности улучшения условий логистики по международным маршрутам и внести предложения в администрацию президента.

Министерству экономики и коммерции поручено проработать вопрос возобновления регистрации и полноценной работы отечественных поставщиков на маркетплейсе Wildberries, а также вопросы упрощения процедур регистрации специалистов IT-сферы, приезжающих в Кыргызстан.

Профильным госорганам поручено оказать содействие в решении инфраструктурных вопросов СЭЗ "Лейлек".