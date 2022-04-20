Кыргызстан и Южная Корея обсуждают открытие прямого авиасообщения

В Бишкеке 19 апреля заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова встретилась с послом Республики Корея в КР Ли Вонджэ и главой представительства KOICA в КР Ли Джонгсу. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны обсудили проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между республиками. Особое внимание было уделено организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в текущем году.

Собеседники обсудили вопросы тесного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций и глобальных площадок.

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития по линии ООН собеседники затронули вопросы реализации совместных проектов по горным экосистемам.

Подчеркнули важность реализации проектов по линии KOICA в КР, в частности, проект "Мое село", проекты по усилению потенциала пожарно-спасательной службы, органическому сельскому хозяйству, повышению энергоэффективности, укреплению потенциала системы здравоохранения в сфере профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, цифровизации, а также продвижение проектов по защите и реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья и открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и Сеулом.

В завершение встречи стороны отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.