Коалиция против пыток в РК предоставит Чолпонбеку Сыдыкову адвоката

Казахская Коалиция против пыток готова предоставить адвоката, который в Казахстане будет представлять интересы Чолпонбека Сыдыкова, задержанного и жестоко избитого во время январских событий в Алматы. Адвокат из РК также будет мониторить ход следствия по этому делу. Об этом vb.kg сообщила Коалиция против пыток в Кыргызстане.

В Кыргызстане интересы Сыдыкова будет представлять адвокат, предоставленный отечественной Коалицией против пыток. В правозащитной организации отметили, что на сегодня уже назначены комплексная судебно-психолого-психиатрическая и судебно-медицинская, определен состав комиссии, не назначена только дата проведения экспертизы.

Кроме того, решен вопрос по поводу реабилитации Чолпонбека Сыдыкова.

"Реабилитационный центр для жертв пыток "Альтер-Эго" согласился работать с Чолпонбеком Сыдыковым. Их терапевт проведет осмотр с выездом на дом и назначит обследование после осмотра. По результатам обследования будет принято решение о лечении и реабилитации исходя из показаний", - уточнили в Коалиции против пыток.

Напомним, Чолпонбек Сыдыков, 1975 года рождения, 8 января 2022 года при пересечении блок поста в населенном пункте Алтын-Ордо Джамбыльской области был задержан и избит представителями правоохранительных органов Республики Казахстан.

После его доставили в ДВД Алатаусского района города Алматы, где он содержался до 9 января 2022 года. В эти сутки сотрудники правоохранительных органов пытали Сыдыкова, вынуждали признаться в мародерстве и участии в беспорядках. В результате мужчина получил перелом обеих ног.